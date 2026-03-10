Zur neuen Saison: KSC holt Mittelfeldspieler Wiethaup

Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Kevin Wiethaup verpflichtet. Der 20-Jährige werde zur kommenden Saison vom Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück in den Wildpark wechseln, teilte der Tabellenachte mit. Zur Vertragslaufzeit machte der KSC keine Angaben. Wiethaups Kontrakt in Osnabrück läuft nach dieser Saison aus.

«Mit Kevin verpflichten wir einen Spieler mit großem Potenzial, der hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung passt», sagte Karlsruhes Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann. «Er zeigt im Aufstiegsrennen mit dem VfL Osnabrück konstant gute Leistungen und bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unseren Weg suchen.»



Der technisch versierte Wiethaup wurde im Osnabrücker Nachwuchs ausgebildet und rückte im vergangenen Sommer endgültig in den Profikader der Niedersachsen auf. Er kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen spielen und etablierte sich beim VfL in der Hinrunde als Stammspieler.