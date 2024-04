Zusammenstoß mit Lastwagen: Radfahrerin stirbt in Klinik

Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Rund eine Woche nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Ginsheim-Gustavsburg ist eine Radfahrerin ihren Verletzungen erlegen. Die 61 Jahre alte Frau sei am vergangenen Freitag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Sie war in der Woche zuvor von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden, mit einem Hubschrauber wurde sie in eine Klinik geflogen. Auf dem Weg zu dieser Unfallstelle hatte ein Streifenwagen in Bischofsheim einem Auto ausweichen müssen und war gegen einen entgegenkommenden Motorroller geprallt, dessen 39-jähriger Fahrer starb. In diesem Fall ermittelt das Hessische Landeskriminalamt.