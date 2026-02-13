Weil am Rhein

Zustellung eskaliert – Paketbote mit Eisenstange geschlagen

Zwei Männer verfolgen einen Paketboten und schlagen auf ihn ein. Was die Polizei zu dem Vorfall berichtet.

Der Bote erlitt leichte Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der Bote erlitt leichte Verletzungen. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren sollen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Paketboten mit einer Eisenstange attackiert haben. Zunächst blockierten sie mit einem Auto das Zustellfahrzeug, dann öffneten sie die Tür und schlugen auf den 47-Jährigen ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Bote erlitt leichte Verletzungen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuvor soll es einen Streit zwischen dem Paketboten und der Mutter der Verdächtigen gegeben haben. Dabei habe der Bote Päckchen vor die Füße der Mutter geworfen. Die Frau wurde leicht verletzt. Anschließend verfolgten die Verdächtigen den Boten.

Weshalb es zum Streit mit der Mutter kam, blieb vorerst unklar. Die Polizei bat Zeugen, die Angaben zu beiden Vorfällen am Donnerstag machen können, sich zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Paketbote soll zahlreiche Handys gestohlen haben
Weingarten

Paketbote soll zahlreiche Handys gestohlen haben

Im Zustellgebiet verschwinden reihenweise teure Smartphones. Dann ermittelt die Lieferfirma auf eigene Faust - offenbar mit Erfolg. Nun kommt die Polizei ins Spiel.

28.11.2025

Unter Deutschlands Paketboten ist die Stimmung schlecht
Paketzustellung

Unter Deutschlands Paketboten ist die Stimmung schlecht

Na endlich, das Paket ist da! In der Vorweihnachtszeit tauchen die Zusteller häufig an der Haustür auf. Während der Empfänger sich über das Paket freut, ist die Laune vieler Zusteller getrübt.

25.11.2025

Paketbote von eigenem Lieferwagen überrollt
Auf abfälliger Straße

Paketbote von eigenem Lieferwagen überrollt

Als der Lieferwagen eines Paketboten ins Rollen gerät, versucht der Mann auf den Fahrersitz zu gelangen. Doch er stürzt - mit Folgen.

20.02.2025

Politiker uneins: Paketboten werden vorerst nicht entlastet
Schwere Pakete

Politiker uneins: Paketboten werden vorerst nicht entlastet

Ob Flaschen, Gartengeräte oder Hanteln: Wer im Internet bestellt, bekommt mitunter ziemlich schwere Pakete vor die Tür gesetzt. Das kann bei Paketboten ganz schön auf den Rücken gehen.

27.01.2025

Arbeit & Gesundheit

20-Kilo-Grenze: Paketboten sollen entlastet werden

Hundefutter, Gartenmöbel, Fernseher - Pakete können auch mal mehr als 20 Kilogramm wiegen. Für die Boten eine Belastung - doch womöglich nicht mehr lange.

09.04.2023