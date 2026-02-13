Zustellung eskaliert – Paketbote mit Eisenstange geschlagen
Zwei Männer verfolgen einen Paketboten und schlagen auf ihn ein. Was die Polizei zu dem Vorfall berichtet.
Weil am Rhein (dpa/lsw) - Zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren sollen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Paketboten mit einer Eisenstange attackiert haben. Zunächst blockierten sie mit einem Auto das Zustellfahrzeug, dann öffneten sie die Tür und schlugen auf den 47-Jährigen ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Bote erlitt leichte Verletzungen.
Zuvor soll es einen Streit zwischen dem Paketboten und der Mutter der Verdächtigen gegeben haben. Dabei habe der Bote Päckchen vor die Füße der Mutter geworfen. Die Frau wurde leicht verletzt. Anschließend verfolgten die Verdächtigen den Boten.
Weshalb es zum Streit mit der Mutter kam, blieb vorerst unklar. Die Polizei bat Zeugen, die Angaben zu beiden Vorfällen am Donnerstag machen können, sich zu melden.