ATP-Turnier am Weissenhof

Zverev kündigt Start bei Stuttgarter Tennisturnier an

Von den French Open direkt auf den Killesberg? Alexander Zverev will auch in diesem Jahr in Stuttgart aufschlagen - und könnte dort seinen Final-Gegner von 2025 wiedertreffen.

Alexander Zverev will auch in diesem Jahr in Stuttgart aufschlagen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Alexander Zverev will auch in diesem Jahr in Stuttgart aufschlagen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Deutschlands Topspieler Alexander Zverev will auch in diesem Jahr beim ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof antreten. Das kündigte der 28 Jahre alte Tennisprofi in einer Videobotschaft über die sozialen Medien an. Er freue sich «riesig auf die Fans und auf die Atmosphäre», erklärte Zverev, der beim Sandplatz-Event in München vergangene Woche im Halbfinale gescheitert war. Das Turnier in Stuttgart findet vom 6. bis 14. Juni statt.

Zverev noch ohne Titel auf Rasen

Im vergangenen Jahr war Zverev auf dem Killesberg ins Finale vorgedrungen, hatte dieses dann aber gegen Taylor Fritz verloren. Auch der US-Amerikaner steht auf der Meldeliste für die diesjährige Ausgabe.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Turnier in Stuttgart beginnt unmittelbar nach den French Open in Paris und läutet die kurze Rasensaison ein. Es dient den Profis vor allem als Vorbereitung auf das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon vom 29. Juni bis 12. Juli. Zverev, derzeit die Nummer drei der Welt, hat in seiner Karriere noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Auch ein Titel auf Rasen fehlt ihm noch.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stuttgarter Tennis-Auftakt mit Struff - Zverev erwartet
Rasentennis

Stuttgarter Tennis-Auftakt mit Struff - Zverev erwartet

Nach dem Abschluss der French Open verlagert sich das Tennis-Geschehen von den Sand- auf die Rasenplätze. In Stuttgart will Alexander Zverev seine Paris-Enttäuschung verdrängen.

09.06.2025

Start von Zverev: Stuttgarter Organisatoren optimistisch
ATP-Tennis

Start von Zverev: Stuttgarter Organisatoren optimistisch

Nach seinem Viertelfinal-Aus in Paris hoffen die Veranstalter des ATP-Tennisturniers in Stuttgart weiter auf Alexander Zverev als Zugpferd. Er soll in Runde zwei gegen Moutet oder Fognini spielen.

07.06.2025

Struff tritt dank Wildcard bei Stuttgarter Tennis-Turnier an
Wimbledon-Vorbereitung

Struff tritt dank Wildcard bei Stuttgarter Tennis-Turnier an

Alexander Zverev hat für das Tennis-Turnier in Stuttgart gemeldet. Aber ob er kommt? Das ist offen. Zwei andere deutsche Spieler dürfen sich dank Wildcards präsentieren.

13.05.2025

«Nicht bereit» - Tennisstar Zverev sagt für Stuttgart ab
ATP-Tour

«Nicht bereit» - Tennisstar Zverev sagt für Stuttgart ab

Alexander Zverev sollte beim Rasenturnier in Stuttgart die Attraktion werden. Doch wie im Vorjahr sagt der beste deutsche Tennisspieler ab.

11.06.2024

ATP

Tsitsipas führt Feld beim Stuttgarter Tennis-Turnier an

08.06.2023