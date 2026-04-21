Zverev kündigt Start bei Stuttgarter Tennisturnier an

Stuttgart (dpa/lsw) - Deutschlands Topspieler Alexander Zverev will auch in diesem Jahr beim ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof antreten. Das kündigte der 28 Jahre alte Tennisprofi in einer Videobotschaft über die sozialen Medien an. Er freue sich «riesig auf die Fans und auf die Atmosphäre», erklärte Zverev, der beim Sandplatz-Event in München vergangene Woche im Halbfinale gescheitert war. Das Turnier in Stuttgart findet vom 6. bis 14. Juni statt.

Zverev noch ohne Titel auf Rasen

Im vergangenen Jahr war Zverev auf dem Killesberg ins Finale vorgedrungen, hatte dieses dann aber gegen Taylor Fritz verloren. Auch der US-Amerikaner steht auf der Meldeliste für die diesjährige Ausgabe.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum