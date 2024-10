Zwei Arbeiter bei Unfall an Papierpresse schwer verletzt

Bensheim (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in Bensheim (Kreis Bergstraße) sind zwei Männer bei Arbeiten an einer Papierpresse schwer verletzt worden. Wie genau es zu dem Unglück gekommen sei, werde derzeit noch mit der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt und der Berufsgenossenschaft ermittelt, teilte die Polizei mit. Die beiden 54 und 63 Jahre alten Männer erlitten schwerste Verletzungen im Bereich der Beine und wurden nach dem Unglück am Freitag mit zwei Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen.