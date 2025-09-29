Brände

Zwei Bewohner retten sich aus brennendem Haus

Viel Rauch und Flammen aus dem Dach: Was bislang über den Brand eines Einfamilienhauses bekannt ist.

Feuerwehrleute versuchen den Brand in einem Wohnhaus zu löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Feuerwehrleute versuchen den Brand in einem Wohnhaus zu löschen. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dach in Flammen - 250.000 Euro Schaden
Brände

Dach in Flammen - 250.000 Euro Schaden

Ein Mann bemerkt einen Brand in seinem Haus und versucht die Flammen zu löschen - erfolglos. Schließlich ruft er die Feuerwehr.

28.07.2025

Haus in Flammen – Bewohner versucht Brand zu löschen
Großbottwar

Haus in Flammen – Bewohner versucht Brand zu löschen

In einem Wohnhaus bricht ein Feuer aus. Ein Bewohner will den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Doch er kann nichts mehr ausrichten.

02.05.2025

Flammen in Einfamilienhaus - hoher Schaden
Feuer

Flammen in Einfamilienhaus - hoher Schaden

Aus vorerst unbekannter Ursache ist ein Wohnhaus in Seligenstadt teils in Flammen aufgegangen. Die Bewohner können sich retten. Was berichtet die Polizei?

22.03.2025

Einfamilienhaus in Vollbrand: Bewohner unverletzt
Brände

Einfamilienhaus in Vollbrand: Bewohner unverletzt

Ein Wohnhaus im Schwalm-Eder-Kreis steht in Flammen. Die Bewohner retten sich selbst vor dem Feuer.

21.06.2024

Mutter und Sohn tot aus brennendem Haus in Ladenburg geborgen
Ladenburg

Mutter und Sohn tot aus brennendem Haus in Ladenburg geborgen

In einem Wohnhaus in Ladenburg ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Bei den Toten handelt es sich um einen 22 Jahre alten Mann und seine 47 Jahre alte Mutter.

03.01.2024