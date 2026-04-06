Brände

Zwei Brände in Stuttgart - Feuerwehr im Dauereinsatz

An Ostermontag halten gleich zwei Brände die Feuerwehr in Stuttgart in Atem. In Bad Cannstatt schlagen Flammen aus einer Wohnung. Zuvor brannte es in der Garage eines Einfamilienhauses.

In Stuttgart kam es zu mehreren Bränden. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
In Stuttgart kam es zu mehreren Bränden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Brände haben die Feuerwehr in Stuttgart am Ostermontag beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Abend im Stadtteil Bad Cannstatt zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem dichter Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gedrungen war.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür gewaltsam und begann unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. In der Wohnung brannten mehrere Einrichtungsgegenstände, darunter eine Matratze. Der Bewohner konnte sich selbstständig ins Freie retten und blieb unverletzt.

Bereits am Nachmittag war es zu einem weiteren Brand in Stuttgart gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in der Garage eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Zeugen bemerkten die Flammen und alarmierten die Rettungskräfte. 

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Eine Person erlitt Verletzungen

Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich drei Personen im Gebäude auf. Zwei Frauen im Alter von 51 und 89 Jahren konnten das Haus unverletzt verlassen. Ein 58-jähriger Mann erlitt bei eigenen Löschversuchen leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

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