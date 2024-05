Zwei Drittel der Badeseen in die Saison gestartet

Wann in die Saison gestartet wird, ist je nach Badesee unterschiedlich. So ist etwa der Aartalsee im Lahn-Dill-Kreis bereits seit Ende April freigegeben, der Buga-See in Kassel öffnete am 9. Mai und das Waldschwimmbad in Rüsselsheim am 11. Mai. In anderen Regionen müssen sich die Badefreunde noch gedulden. So beginnt etwa die Saison im Fuldasee in Bebra und am Marbach-Stausee jeweils erst am 1. Juli.