Zwei Frauen bei Unfall mit Linienbus verletzt

Oberursel (dpa/lhe) - Zwei Frauen sind bei einem Unfall mit einem Linienbus in Oberursel im Taunus verletzt worden. Beide hätten an einer Haltestelle auf den Bus gewartet, teilte die Polizei mit. Der Bus sei vor der Haltestelle zum Stehen gekommen. Die Frauen hätten daraufhin an die Tür des Busses geklopft, um auf sich aufmerksam zu machen. Als dieser anfuhr, kam eine 74-Jährige zu Fall. Eine 43-Jährige stolperte über sie und stürzte. Die beiden Frauen erlitten am Samstagabend leichte Verletzungen. Der Bus fuhr einfach weiter.