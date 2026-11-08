Unfälle

Zwei Frauen bei Unfall mit Linienbus verletzt

Zwei Frauen wollen in einen Bus einsteigen. Der fährt einfach weiter. Es kommt zu Stürzen.

Zwei Frauen stürzten an einem Linienbus. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Zwei Frauen stürzten an einem Linienbus. (Symbolbild)

Oberursel (dpa/lhe) - Zwei Frauen sind bei einem Unfall mit einem Linienbus in Oberursel im Taunus verletzt worden. Beide hätten an einer Haltestelle auf den Bus gewartet, teilte die Polizei mit. Der Bus sei vor der Haltestelle zum Stehen gekommen. Die Frauen hätten daraufhin an die Tür des Busses geklopft, um auf sich aufmerksam zu machen. Als dieser anfuhr, kam eine 74-Jährige zu Fall. Eine 43-Jährige stolperte über sie und stürzte. Die beiden Frauen erlitten am Samstagabend leichte Verletzungen. Der Bus fuhr einfach weiter.

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