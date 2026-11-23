Zwei Frauen mit 19 geklauten Teddybären erwischt
Die Stofftiere hingen als Dekoration auf dem Tor des Weihnachtsmarkts, dann verschwinden knapp zwei Dutzend. Die Polizei sucht noch weitere Beteiligte.
Reutlingen (dpa/lsw) - Zwei Frauen sollen in Reutlingen 19 Teddybären gestohlen haben, die als Dekoration an einem Tor zum Weihnachtsmarkt hingen. Die Polizei nahm die Verdächtigen nach eigenen Angaben vorläufig fest.
Eine Zeugin hatte demnach in der Nacht zum Montag beobachtet, wie vier Menschen die Stofftiere von dem Tor nahmen und die Polizei alarmiert. Die Täter waren bereits geflüchtet, als die Beamten eintrafen.
Die Polizisten fanden jedoch zwei Frauen im Alter von 32 und 34 Jahren in einer Parkanlage - die Teddybären hatten sie bei sich. Die Verdächtigen hatten demnach Alkohol getrunken. Sie kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird wegen Diebstahls ermittelt. Die Polizei prüft, ob weitere Menschen beteiligt waren.