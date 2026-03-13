Zwei Frauen wehren Handtaschenräuber in Frankfurt ab
Ein Mann will einer Frau die Handtasche entreißen - und scheitert. Er versucht es ein zweites Mal bei einer anderen Frau. Doch auch sie wehrt sich erfolgreich.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Frauen haben sich in Frankfurt erfolgreich gegen Räuber gewehrt. Ein 20-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei mitteilte.
Der mutmaßliche Dieb habe sich am Mittwochmittag der ersten Frau genähert und versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Nach Angaben der Polizei ließ der Mann jedoch von ihr ab, als die 45-Jährige ihre Tasche mit aller Kraft festhielt.
Der Mann sei daraufhin in ein Parkhaus geflohen und habe dort etwas später versucht, der zweiten Frau ihre Tasche zu rauben. Auch die 30-Jährige konnte ihr Eigentum festhalten und den Mann abwehren. Der 20-Jährige sei wenig später von der Polizei festgenommen worden. Er ist seit Donnerstag in Untersuchungshaft.