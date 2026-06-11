Zwei Jahre Schweinepest und kein Ende in Sicht
Tausende tote Tiere gibt es seit dem Ausbruch der Tierseuche. Den Kampf gegen eine Ausbreitung sehen manche als Marathon.
Friedrichsdorf/Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Jahre nach dem ersten positiven Befund auf Afrikanische Schweinepest ist kein Ende der Tierseuche in Hessen absehbar. «Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist ein Marathon und kein Sprint. Mit einem schnellen Ende der Seuche ist daher nicht zu rechnen», teilte das Umweltministerium mit. Seit dem Ausbruch wurden Tausende Tiere gekeult, verendeten oder wurden von Jägern erschossen.
Nach einer ständig aktualisierten Auflistung des Umweltministeriums wurden seit dem Ausbruch der Seuche fast 7.000 Funde von Kadavern oder Kadaverteilen registriert, von denen mehr als 2.300 positiv getestet wurden. Für Schweine endet eine Infektion fast immer tödlich, für Menschen ist das Virus ungefährlich.