Zwei Kesselwagen in Offenbach entgleist

Offenbach (dpa/lhe) - Zwei Kesselwagen eines Güterzuges sind am Samstagmorgen in Offenbach entgleist. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz am Samstag mitteilte, seien die Wagen nicht beladen gewesen, es bestehe keine Gefahr. Verletzte gab es keine. Die Deutsche Bahn sei mit einem Spezialbergungstrupp und Hebetechnik vor Ort. Ob die Waggons noch am Samstag wieder auf die Gleise zurückgesetzt werden können, war zunächst noch unklar. Mit Einschränkungen im Fernverkehr sei nicht zu rechnen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Ursache für den Vorfall in der Nähe der S-Bahn-Station Offenbach-Ost ein Fehler beim Rangieren gewesen sein.