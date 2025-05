Zwei Kinder werden bei Unfall schwer verletzt

Westhausen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 im Ostalbkreis sind fünf Menschen verletzt worden, darunter sind auch zwei Kinder. Sie erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren am Vormittag vier Autos in den Unfall verwickelt, die Autobahn in Richtung Würzburg war eine Stunde voll gesperrt.