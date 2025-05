Zwei Kollegen in Firma erschossen - Anklage erhoben

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Kollegen in einer Firma in Bad Friedrichshall hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Schützen erhoben. Dem 52-Jährigen werde unter anderem Mord in zwei Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Behörde in Heilbronn mit.