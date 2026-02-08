Zwei Lastwagen für nächtliche Spritztour gestohlen
Mit zwei gestohlenen Lkw durch die Nacht: Warum die Spritztour der Unbekannten gleich doppelt schiefging.
Markgröningen (dpa/lsw) - Für eine nächtliche Spritztour haben Unbekannte gleich zwei Lastwagen von dem Gelände einer Logistikfirma in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) gestohlen. Zunächst klauten der oder die Täter eine Zugmaschine und fuhren damit zu einem Supermarktparkplatz im wenige Kilometer entfernten Asperg und wieder zurück, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Hof beschädigten sie mit der Maschine einen geparkten Lkw-Anhänger.
Schließlich stiegen die Unbekannten auf dem Betriebsgelände in einen zweiten Lastwagen und starteten erneut eine Spritztour. Mit dem meterlangen Gespann blieben sie schließlich im Grünstreifen einer Sackgasse stecken. Sie ließen das Fahrzeug stehen und gingen weg.
Die Polizei ermittelt zu den Unbekannten und sucht nach Zeugen. Wie die Täter in die Lastwagen gelangt sind, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Weiter Hintergründe waren zunächst unklar.