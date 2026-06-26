Suche geht weiter

Zwei Männer nach Badeunfall vermisst

Nach einem Sprung ins Wasser am Bodensee vor Kirchberg gelten zwei Männer als vermisst. Die Einsatzkräfte wollen ihre Suche am Freitag fortsetzen.

Zwei Männer werden nach einem Badeunfall vermisst. Foto: Jens Büttner/dpa
Zwei Männer werden nach einem Badeunfall vermisst.

Kirchberg (dpa/lsw) - Zwei Männer werden nach einem Badeunfall im Bodensee vor Kirchberg vermisst. Nach Angaben der Polizei waren die 71 und 76 Jahre alten Männer mit ihren Frauen am Donnerstag auf einem Mietboot unterwegs, als sie rund 200 Meter vor dem Hafen ins Wasser sprangen und untergingen. Die Suche blieb am Donnerstag ohne Erfolg. Sie soll am Freitag fortgesetzt werden.

An der Suche beteiligten sich Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und der DLRG. Auch Taucher, Sonargeräte, Mantrailerhunde sowie ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz, so die Polizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Männer nach Badeunfällen bei Biblis weiter vermisst
Suche geht weiter

Drei Männer nach Badeunfällen bei Biblis weiter vermisst

Nach zwei Badeunfällen bei Biblis werden drei Männer weiter vermisst. Auch Hinweise aus der Bevölkerung sind erbeten.

22.06.2026

Vermisster Mann tot in Bodensee gefunden
Ermittlungen wegen Badeunfall

Vermisster Mann tot in Bodensee gefunden

Ein Mann wird Mitte Juli von einer Bekannten als vermisst gemeldet. Nach elf Tagen findet die Wasserschutzpolizei seine Leiche.

31.07.2025

Tödlicher Badeunfall – Leiche aus Bodensee geborgen
Badeunfall

Tödlicher Badeunfall – Leiche aus Bodensee geborgen

Nun gibt es die traurige Gewissheit: Vor wenigen Tagen war ein junger Mann vor den Augen seiner Freunde im Bodensee untergegangen. Suchmaßnahmen blieben lange erfolglos.

03.07.2025

Notfälle

Fast 10.000 Menschen gelten als vermisst

Wenn jemand vermisst wird, kann das für Angehörige belastend sein. Ein Vermisstenfall in Niedersachsen sorgt bundesweit für Anteilnahme. Das ist aber kein Einzelfall.

09.05.2024

Notfälle

Schwimmer stirbt nach Badeunfall im Bodensee

26.06.2023