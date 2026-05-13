Keine Verletzten

Zwei Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus gerettet

Dichter Rauch, schnelle Rettung: Zwei Menschen entkommen einem Küchenbrand in Stuttgart dank Fluchthauben und Feuerwehr-Einsatz in Rekordzeit.

Die Feuerwehr rettete zwei Menschen mit sogenannten Fluchthauben durch ein verrauchtes Treppenhaus. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Feuerwehr rettete zwei Menschen mit sogenannten Fluchthauben durch ein verrauchtes Treppenhaus. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Bei einem Brand in Stuttgart hat die Feuerwehr zwei Menschen mit sogenannten Fluchthauben durch ein völlig verrauchtes Treppenhaus gerettet. Verletzt wurde niemand, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

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Am Abend hatten mehrere Anrufer die Rettungskräfte alarmiert, weil es einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gab und mehrere Personen vom Rauch eingeschlossen waren. Wie die Feuerwehr mitteilte, trafen die Einsatzkräfte nur drei Minuten nach dem ersten Notruf ein. Sie holten zunächst die Bewohner mit den Fluchthauben aus dem Haus. Durch den raschen Löscheinsatz hätten die Flammen danach schnell gelöscht werden können, hieß es. Die Brandwohnung sei aber nicht mehr bewohnbar.

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