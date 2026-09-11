Zwei Menschen bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Neckarsteinach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Neckarsteinach an der Bergstraße sind am Nachmittag fünf Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Auch ein Linienbus war verwickelt, in dem Bus wurde nach Polizeiangaben aber niemand verletzt.

Zu dem Unfall kam es, als ein 40 Jahre alter Autofahrer aus unbekannter Ursache auf einer Landstraße kurz vor Neckarsteinach mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Das Auto stieß zunächst seitlich mit dem Bus zusammen und anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Wagen. Alle vier Insassen in dem Pkw und der Unfallverursacher selbst wurden teils schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.