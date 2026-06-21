Kriminalität

Zwei Polizeibeamte von 17-Jähriger verletzt

Eine Jugendliche verletzt bei einem Polizeieinsatz in Wiesbaden zwei Beamte im Gesicht. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und welche Folgen das für sie hat.

Beide Beamte konnten ihren Dienst nach einer Behandlung fortsetzen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Beide Beamte konnten ihren Dienst nach einer Behandlung fortsetzen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine 17-Jährige hat in Wiesbaden zwei Polizeibeamte verletzt. Die beiden Beamten seien am späten Samstagabend im Bereich des Bahnhofs Wiesbaden unterwegs gewesen, als sie von einem Fahrzeugführer angesprochen wurden, teilte die Polizei mit. Der Mann habe die Einsatzkräfte um Hilfe gebeten, da er Streit mit seiner Beifahrerin hatte. 

Die 17-jährige Beifahrerin habe dann begonnen, auf ihren Lebensgefährten einzuschlagen. Bei dem Versuch, die Jugendliche aus dem Auto zu bekommen und festzunehmen, habe sie um sich geschlagen und getreten. Dabei erwischte sie beide Beamte im Gesicht. «Die 22-jährige Polizeibeamtin erlitt hierdurch eine Prellung ihrer Nase und der 38-jährige Polizist eine Schürfwunde an der Stirn», hieß es. 

Nach der gelungenen Festnahme sei sie auf ein Polizeirevier gebracht worden. Sie sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden, müsse sich jedoch nun in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff verantworten. Die beiden verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nach einer Behandlung im Krankenhaus fortsetzen.

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