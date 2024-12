Zwei quer liegende Frachter in Bayern versperren den Main

Karlstadt (dpa) - Zwei festgefahrene Frachter blockieren den Main in Unterfranken. Die Befreiung des quer liegenden Schiffes, das den Main seit Dienstag bei Karlstadt blockiert, gestaltet sich schwieriger als erwartet. Mehrere Versuche, das Schiff wieder in die Fahrrinne zu drehen, scheiterten am Mittwoch, wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Main mitteilte. Bei einem fünften Versuch am Abend bewegte sich das Schiff dann zwar ein Stück weit, die Sperre sollte aber auf jeden Fall bis Donnerstag aufrechterhalten werden, weil die Fahrrinne neu geprüft werden muss.