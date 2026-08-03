Zwei Tote bei Tauchgang im Bodensee – Ursache unklar

Überlingen (dpa/lsw) - Eine Taucherin und ein Taucher sind bei einem Tauchgang im Bodensee am Sonntag gestorben. Wie die Polizei mitteilte, führten die 46 Jahre alte Frau und ihr 64 Jahre alter Tauchpartner einen gemeinsamen Tauchgang in Überlingen durch. Gegen 10.30 Uhr leiteten sie demnach in einer Tiefe von rund 80 Metern einen Notaufstieg ein. Der Grund hierfür sei nicht bekannt.