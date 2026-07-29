Hochtaunuskreis

Zwei Unfälle am Bahnhof Oberursel an einem Tag

Ein Radfahrer wird am Bahnhof Oberursel schwer verletzt. Und eine Mutter und ihr Kind erleiden bei einer Kollision leichte Verletzungen.

Drei Menschen wurden verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Drei Menschen wurden verletzt. (Symbolbild)

Oberursel (dpa/lhe) - Innerhalb weniger Stunden sind am Bahnhof in Oberursel im Hochtaunuskreis zwei Unfälle passiert. Dabei seien drei Menschen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Am Dienstagabend habe ein Radfahrer bei einem Unfall mit einer U-Bahn schwere Verletzungen erlitten. 

Der 24-Jährige habe an einem U-Bahnübergang die Schienen überquert, obwohl die Ampel rot gezeigt habe, so die Polizei. Die U-Bahn habe den Mann erfasst, er sei schwer verletzt worden. Zur weiteren Versorgung sei er in ein Krankenhaus gebracht. Die U-Bahn war aufgrund eines Risses in der Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit, hieß es.

Am Dienstagmittag habe eine 77-jährige Autofahrerin an einem Zebrastreifen eine Radfahrerin übersehen, nachdem sie den Angaben zufolge zuvor zwei Radfahrer passieren gelassen hatte. Beim Anfahren sei sie mit dem Rad einer 32-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau stürzte gemeinsam mit ihrem zweijährigen Kind, das mit ihr auf dem Fahrrad war. «Mutter und Kind verletzten sich durch den Unfall leicht und mussten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden», hieß es.

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