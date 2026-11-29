Obertshausen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Obertshausen (Südhessen) ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 34-Jährige kam nach einer Kollision mit einem anderen Wagen am Samstag in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlungen zufolge war ein 25-Jähriger aufgefahren, nachdem sich stockender Verkehr gebildet hatte.

Kurz zuvor war an der Anschlussstelle Obertshausen ein mit einem Transporter beladener Pkw-Anhänger vermutlich wegen Überladung ins Schlingern geraten und umgestürzt. Der 68-jährige Fahrer des Zugfahrzeugs blieb unverletzt; der Transporter wurde stark beschädigt. Die Richtungsfahrbahn war wegen der Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Die Polizei leitete zudem ein Verfahren gegen einen Fahrer ein, der die Rettungsgasse unberechtigt nutzte. Ihn erwarten mindestens 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.