Zwei Verdächtige nach Einbruchsserie in Haft
Mindestens siebenmal brachen Täter bei den Stadtwerken in Walldürn ein und stahlen unter anderem Kupfer und Messing. Wie die Ermittler den Verdächtigen auf die Spur kamen.
Walldürn (dpa/lsw) - Nach einer Einbruchsserie bei den Stadtwerken in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) sind nun zwei Verdächtige in Haft. Die beiden stehen im Verdacht, an mehreren Einbrüchen bei den Stadtwerken Walldürn zwischen April und Oktober beteiligt gewesen zu sein, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei Heilbronn mitteilten.
Zunächst unbekannte Täter brachen über mehrere Wochen hinweg mindestens siebenmal bei den Stadtwerken ein und hatten es den Angaben nach insbesondere auf hochwertige Metalle wie Kupfer und Messing abgesehen. Sie entwendeten demnach unter anderem Wasserzähler, Kupferkabel und Metallabfälle. Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf einen höheren fünfstelligen Betrag, wie es in der Mitteilung hieß.
Überwachungskameras zeichneten die Täter auf
Die Ermittlungen der Kripo ergaben Hinweise auf eine dreiköpfige Gruppierung. Überwachungskameras zeichneten demnach die maskierten Täter auf. Dabei sei ein Fahrzeug mehrmals in den Fokus der Ermittler geraten. Mitte November fand die Polizei das gesuchte Fahrzeug schließlich bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die Beamten identifizierten zwei Männer, die mit dem Fahrzeug in Verbindung standen, und nahmen sie fest. Bei der Durchsuchung eines weiteren Fahrzeugs, das laut Polizei und Staatsanwaltschaft ebenfalls von den Verdächtigen genutzt wurde, fanden die Beamten unter anderem mutmaßliche Tatkleidung, Einbruchswerkzeug und Masken.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Verdächtigen am Mittwoch, 18. November, einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatbeteiligten sowie zu Zusammenhängen mit ähnlichen Straftaten dauern an.