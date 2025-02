Zwei Verletzte bei Unfall in der Rhön

Gersfeld (dpa/lhe)- Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Gersfeld (Landkreis Fulda) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an einer Kreuzung an der Bundesstraße 284 zwei Personenwagen zusammengestoßen. Die beiden Verletzten wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.