Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Ein Motorradfahrer sei nach ersten Erkenntnissen am Sonntag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber flog den 24-Jährigen in eine Klinik.

Die 33 Jahre alte Beifahrerin im Auto, die schwanger ist, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.