Brände

Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Heringen

In der Küche eines Einfamilienhauses bricht ein Feuer aus. Die Ursache ist bislang unklar.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)

Heringen (dpa/lhe) - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am späten Montagabend in der Küche eines Einfamilienhauses im Stadtteil Wölfershausen ausgebrochen. Die beiden Bewohner erlitten demnach Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch sei das Haus ist nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 80.000 Euro. Die Brandursache werde noch ermittelt.

