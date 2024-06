Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Motorrad und Auto

Freiensteinau (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall im Vogelsbergkreis sind ein Motorradfahrer schwer und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Osthessen am Montag mitteilte, war der Biker am Mittag auf der K99 in Richtung Ober-Moos unterwegs. In einer Rechtskurve stieß der Mann, der nach Polizeiangaben vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, mit dem Wagen einer 33 Jahre alten Frau zusammen. Die Frau wollte von einem Parkplatz in Richtung Nieder-Moos fahren.