Zwei Waggons von Autozug in Nidderau entgleist
Nach dem Entgleisen zweier Waggons bleibt die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau gesperrt. Wie geht es weiter an der Unfallstelle?
Nidderau (dpa/lhe) - Nach dem Entgleisen der beiden letzten Waggons eines Güterzugs ist die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau blockiert. Der Vorfall sei am Vormittag gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Koblenz. Demnach schleifte der Autozug die beiden entgleisten Waggons auf einer Strecke von etwa 450 Metern mit. Dies habe zu Beschädigungen im Gleisbett geführt.
Auch einen Bahnsteig im Bahnhof Nidderau hat der Zug nach Angaben der Bundespolizei touchiert, bevor er anhielt. Vor Ort waren aus dem Bahnsteig herausgebrochene Betonbrocken und Steine zu sehen, die vermutlich bei dem Vorfall zur Seite geschleudert wurden. Die letzten beiden Waggons standen schief und mit den Schienenrädern teils im Schotter.
Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls laufen. Zugleich werde Spezialwerkzeug zu der Unfallstelle gebracht, um die beiden Waggons wieder auf die Gleise zu stellen.
Danach müsse geschaut werden, welche Schäden an dem Zug sowie im Gleisbett entstanden sind und welche Reparaturarbeiten anstehen. Die Zugstrecke Friedberg - Hanau sei seit dem Unfall und bis auf weiteres gesperrt - wie lange dies dauere, sei noch offen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.