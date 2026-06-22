Notfälle

Zweijähriges Mädchen nach Badeunfall reanimiert

In einem unbeobachteten Moment gelangt ein kleines Mädchen ins Planschbecken im Freibad in Kirchheim unter Teck. Eine Verwandte zieht das Mädchen aus dem Wasser. Was dann geschieht.

Ein zweijähriges Mädchen gelangte in ein Planschbecken im Kirchheimer Freibad - und musste reanimiert werden. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Ein zweijähriges Mädchen gelangte in ein Planschbecken im Kirchheimer Freibad - und musste reanimiert werden. (Symbolbild)

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Nach einem Badeunfall in einem Freibad in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) ist ein zweijähriges Mädchen reanimiert worden. Das Kind kam am Sonntagabend ins Krankenhaus und sollte noch am Montag wieder entlassen werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. 

Am frühen Sonntagabend war das Mädchen nach ersten Ermittlungen unbemerkt in das 45 Zentimeter tiefe Planschbecken des Freibades gelangt. Eine Verwandte habe bemerkt, dass das Kind nicht an seinem Liegeplatz gewesen sei, und es im Wasser entdeckt, hieß es in einer Mitteilung. Sie holte demnach das Kind aus dem Wasser und schrie um Hilfe. 

Zwei Männer, die in der Nähe waren, hätten sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, hieß es weiter. Diese seien von Mitarbeitern des Bades sowie einem zufällig vor Ort befindlichen Arzt fortgesetzt worden. Das Mädchen habe daraufhin wieder das Bewusstsein erlangt. Es wurde laut Polizei anschließend ins Krankenhaus gebracht. Für die Angehörigen waren demnach Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort.

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