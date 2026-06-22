Konkurrenz zu Frankfurt

Zweirad-Industrie startet neue Fahrradmesse in Köln

Mit der «towards tomorrow – European Bike Show» startet 2027 eine neue Fahrradmesse in Köln. Die Branche setzt auf frische Impulse und Konkurrenz zur etablierten Eurobike.

Köln wird neben Frankfurt Standort einer weiteren Fahrradmesse. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Köln wird neben Frankfurt Standort einer weiteren Fahrradmesse. (Symbolbild)

Köln/Frankfurt (dpa) - Deutschland bekommt eine neue Fahrradmesse: Unter dem Titel «towards tomorrow – European Bike Show» soll die Veranstaltung vom 6. bis 8. September 2027 in Köln ihre Premiere feiern, wie der Zweiradindustrieverband ZIV und die Kölner Messegesellschaft gemeinsam mitteilen. 

Die als «internationale Weltleitmesse» angekündigte Schau tritt damit in direkte Konkurrenz zur Frankfurter Eurobike, die ebenfalls einen internationalen Anspruch verfolgt, zuletzt aber sinkende Besucher- und Ausstellerzahlen hinnehmen musste. 

In der Folge eskalierte der Konflikt um die künftige Ausrichtung der Eurobike. Der ZIV kündigte die Zusammenarbeit auf und bringt nun als Markeninhaber und Branchenpartner die «Towards Tomorrow» auf die Spur. Veranstalter der jährlich geplanten Veranstaltung soll die Koelnmesse sein. Am Rhein hatte bereits bis 2008 die ZIV-Messe IFMA stattgefunden. 

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Zusagen für neues Format 

Für das neue Format hätten bereits zahlreiche Unternehmen einschließlich aller Handelsverbände zugesagt, berichten die Partner. Es entstehe eine «neue Plattform mit klarem Führungsanspruch», welche die internationale Strahlkraft einer Weltleitmesse mit einem starken europäischen Fundament verbinde. 

In Frankfurt soll die 34. Ausgabe der Eurobike an diesem Mittwoch eröffnet werden. Für das kommende Jahr ist eine Verschiebung auf den Zeitraum 1.-3. September und eine stärkere Orientierung auf das Fachpublikum angekündigt.

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