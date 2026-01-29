Göppingen

Zweiter Verdächtiger nach Schüssen auf Bäckerei in Haft

Nach den Schüssen auf eine Bäckerei in Göppingen sitzt nun auch ein zweiter Verdächtiger in Haft. Die Ermittler prüfen, ob es Verbindungen zu einem weiteren Vorfall gibt.

Der Mann wurde im Raum Stuttgart von Spezialkräften festgenommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Mann wurde im Raum Stuttgart von Spezialkräften festgenommen. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen zweiten Verdächtigen im Fall der Schussabgabe auf eine Bäckerei in Göppingen festgenommen. Der 24-jährige Italiener wurde im Raum Stuttgart von Spezialkräften aufgegriffen und sitzt seit Mittwoch aufgrund eines Haftbefehls wegen versuchten Mordes in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sein 33-jähriger Landsmann war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden. Die beiden sollen Schüsse auf die Bäckerei abgegeben haben. Bei der anschließenden Fahndung und einem Fluchtversuch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 24-Jährige zunächst entkommen konnte.​

Zeuge meldete Schüsse in der Innenstadt

Bei dem Vorfall Mitte des Monats hatte ein Zeuge Schüsse in der Innenstadt gemeldet. Als die Beamten vor Ort ankamen, entdeckten sie den Angaben nach mehrere Einschusslöcher an der Schaufensterscheibe des Geschäfts. Zu dem Zeitpunkt habe sich vermutlich niemand in der Bäckerei befunden. In der darüberliegenden Bar und in der Lokalität nebenan seien jedoch noch Gäste gewesen.

Bei der anschließenden Fahndung wollte eine Streife ein Auto kontrollieren, dessen Fahrer versuchte zu flüchten. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand sowie ein geparktes Auto. Anschließend seien die beiden Insassen zu Fuß geflüchtet. Außerdem seien an dem Auto falsche Kennzeichen angebracht gewesen. In der Nähe des Unfallorts sei eine scharfe Schusswaffe gefunden worden, die mutmaßlich für die Tat eingesetzt worden sei.

Ein möglicher Zusammenhang mit einer Schussabgabe am Mittwoch in einer Gaststätte in Göppingen wird geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
33-Jähriger nach Schüssen auf Bäckerei in Untersuchungshaft
Fahndung läuft weiter

33-Jähriger nach Schüssen auf Bäckerei in Untersuchungshaft

Mitten in der Nacht fallen Schüsse auf eine Bäckerei in Göppingen. Polizei und Staatsanwaltschaft melden einen Fahndungserfolg.

23.01.2026

Zweiter Verdächtiger nach tödlichem Raser-Unfall in U-Haft
Mutmaßliches Rennen

Zweiter Verdächtiger nach tödlichem Raser-Unfall in U-Haft

Vor gut drei Wochen starben bei einem mutmaßlichen Autorennen in Ludwigsburg zwei unbeteiligte junge Frauen. Nun ist auch gegen einen zweiten mutmaßlichen Fahrer Haftbefehl erlassen worden.

11.04.2025

Nach Schüssen vor Gericht zweiter Haftbefehl erlassen
Kriminalität

Nach Schüssen vor Gericht zweiter Haftbefehl erlassen

Durch Schüsse vor dem Landgericht Bielefeld sind vier Personen verletzt worden. Wenige Tage später sitzen ein tatverdächtiger Mann und auch eine Frau in U-Haft. Details soll es später geben.

01.03.2025

Schüsse in Göppinger Bar - Mordverdächtiger in U-Haft
Fahndungserfolg

Schüsse in Göppinger Bar - Mordverdächtiger in U-Haft

Ein paar Monate hat es gedauert, nun hat die Polizei nach einer bundesweiten Fahndung einen jungen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll einen Mann in einer Bar erschossen haben.

14.02.2025

Tödliche Schüsse in Göppinger Bar - Verdächtiger in Haft
Fahndungserfolg

Tödliche Schüsse in Göppinger Bar - Verdächtiger in Haft

Ein paar Monate hat es gedauert, nun hat die Polizei nach einer bundesweiten Fahndung einen jungen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll einen Mann in einer Bar erschossen haben.

14.02.2025