Zwist auf Domplatz in Limburg: Ermittler informieren

Limburg (dpa/lhe) - Rund eineinhalb Wochen nach einer Auseinandersetzung mitten in Limburg mit mehreren Verletzten gibt es neue Informationen darüber: Am Montag (10.00 Uhr) wollen Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Pressegespräch über den Stand der Ermittlungen informieren. Unter anderem will sich Polizeipräsident Felix Pasche äußern.