Zwölfjähriger von Jugendlichen mit Machete bedroht
Erst am Donnerstag erzählt der Zwölfjährige seiner Betreuerin, was ihm am Vortag im Stuttgarter Exotischen Garten passiert sein soll. Die Polizei findet einen Tatverdächtigen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger soll in Stuttgart einen zwei Jahre jüngeren Jungen mit einer Machete bedroht haben. Der Zwölfjährige war am Mittwoch im Exotischen Garten unterwegs, als er auf den Tatverdächtigen und weitere Jugendliche traf. Der 14-Jährige soll ihm dann mit der Machete gedroht haben, während ein 15 Jahre alter Jugendlicher ihn festgehalten haben soll.
Der Junge offenbarte den Vorfall erst einen Tag nach der Tat einer Betreuerin. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Beamte nahmen den 14-Jährigen in der Nähe des Tatorts vorläufig fest und übergaben ihn anschließend an einen Erziehungsberechtigten. Auch gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Machete wurde sichergestellt. Ob sich das mutmaßliche Opfer und die Tatverdächtigen kannten, werde noch ermittelt.