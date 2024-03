27-Jähriger fährt in Schlossbergtunnel in Weinheim gegen Wand

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 27-jähriger BMW-Fahrer, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, gegen die Wand des Schloßbergtunnels in der Grundelbachstraße gefahren. Vermutlich war Unachtsamkeit die Ursache. Der BMW erlitt einen Sachschaden von rund 7.500 Euro. Auch die Tunnelwand wurde beschädigt, die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.