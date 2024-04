Autogrammstunde mit den Rhein-Neckar Löwen in Weinheim

Der Handball-Bundesligist wurde 2002 als SG Kronau/Östringen gegründet und 2007 in Rhein-Neckar Löwen umbenannt. Mit ihren Heimspielstätten in der Mannheimer SAP Arena sowie dem SNP Dome in Heidelberg sind die Löwen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu Hause und zeigen dort regelmäßig ihr Können. Letztes Jahr konnte die Mannschaft mit dem DHB-Pokalsieg bereits zum zweiten Mal den wichtigsten deutschen Handball-Pokalwettbewerb für sich entscheiden.

Die Löwen sind da!

Um 17 Uhr stand schließlich das Highlight auf dem Programm: die Autogrammstunde mit Jannik Kohlbacher und David Späth. Das kündigte sich auch mit der steigenden Anzahl an Kindern in den verschiedensten Löwen-Trikots und Fan-T-Shirts an. "Gerade in den letzten Minuten hat sich die Summe an Fans noch einmal verdoppelt", schätzte Markus Mauz, Inhaber des REWE Centers, die Lage ein. Ganz so viele Kinder habe er allerdings nicht erwartet. Vor allem, da vorher nicht bekannt war, welche Spieler kommen werden, gibt er zu. "Aber es ist toll, dass sich so viele für den Verein interessieren!"