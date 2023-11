Bahnunfall in Sulzbach: Mann "schwer bis lebensbedrohlich" verletzt

Ein Mann ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr von einer Bahn in der Nähe der Haltestelle Weinheim-Sulzbach erfasst worden. Das bestätigte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim am Mittag auf Nachfrage. Demnach wurde der Geschädigte "schwer bis lebensbedrohlich" verletzt. Weitere Angaben wollte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt mit Blick auf die erst eingeleiteten Ermittlungen nicht machen. Neben den Ordnungshütern waren unter anderem Rettungskräfte und die Feuer Weinheim vor Ort.