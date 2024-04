Bahnverkehr in Weinheim durch Plane beeinträchtigt

Selbst ohne direkten Kontakt

„So etwas ist brandgefährlich“, so der Sprecher. Über die Oberleitungen an Bahngleisen laufen sage und schreibe 15 000 Volt Energie. Diese können einem sogar Schaden zufügen, ohne dass die Leitung direkt berührt wird.

Durch einen sogenannten Spannungsüberschlag kann es zu einem Lichtbogen kommen, bei dem sich die Elektrizität auch ohne Kontakt überträgt. Dies ist insbesondere bei nicht isolierten Hochspannungsleitungen, wie denen, die von Zügen benutzt werden, der Fall. Dementsprechend musste der zuständige Fahrdienstleiter dafür Sorge tragen, dass der Strom gekappt wird und sich keine Elektrizität mehr auf dem Draht befindet, wenn die Spezialisten ihre Arbeit aufnehmen. Diese sorgten mit zusätzlichen Erdungsstangen, die an der Hochspannungsleitung angebracht wurden, für Sicherheit. Die Techniker stellten schließlich fest, dass sich die Plane in den Oberleitungen verdreht hat. „Sie konnte also nicht einfach herausgezogen werden, man will ja auch nichts kaputt machen“, so der DB-Sprecher.