Beinahe ein Fehlstart für HSC-Erweiterung der TSG Weinheim

Damit hatte Oberbürgermeister Manuel Just anscheinend wirklich nicht gerechnet. Er war davon ausgegangen, dass das neue Projekt der TSG 1862 Weinheim, die das Hector Sport-Centrum (HSC) erweitern möchte (wir berichteten), auf einhellige Zustimmung im Gemeinderat stoßen würde. Schließlich würde der Verein zusätzliche Sportangebote auf eigene Kosten schaffen, die vor allem Kindern und Senioren in Weinheim zugutekämen. Dennoch hätten viele Stadträte gerne mehr Zeit gehabt, um sich mit dem Projekt zu beschäftigen und vor dem Einstieg in das Verfahren einige offene Fragen zu klären.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schlagabtausch mit dem OB

Da Just zudem darauf verzichtet hatte, das Thema zumindest vorab im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) zur Vorberatung auf die Tagesordnung zu setzen, beantragte die SPD-Fraktion am Mittwochabend, die Entscheidung im Gemeinderat zu vertagen. Die Grünen und die Wählervereinigung Mehr Demokratie (WMD) unterstützten den Antrag der SPD, der bei der anschließenden Abstimmung nur knapp – bei 16:18 Stimmen – eine Mehrheit verfehlte.

Foto: Sananikone Die Visualisierung zeigt das bestehende Hector Sport-Centrum (grau) der TSG Weinheim, daneben (transparent beziehungsweise weiß) die geplante Erweiterung. Links ist das Sepp-Herberger-Stadion zu sehen.

Doch auch bei der inhaltlichen Debatte über das TSG-Projekt entwickelte sich ein Schlagabtausch zwischen Daniel Schwöbel (SPD) und Just. Die Stadt versäume mit ihrem Vorgehen erneut die Chance, die Bürger, aber auch die Berater im ATUS, vorher mit ins Boot zu holen, kritisierte Schwöbel. Dennoch begrüße die SPD grundsätzlich die Weiterentwicklung der TSG. Doch schon im Ältestenrat am Montag habe man beim OB angemahnt, die angeblich vorhandenen Ideen für alternative Standorte für Messen wie die Weinheimer Woche oder Zirkusgastspiele konkret zu benennen, falls deren Durchführung wegen der HSC-Erweiterung am Stadion nicht mehr möglich wäre. Auch die Fragen, ob die Zahl der Parkplätze künftig noch ausreiche und welche Auswirkungen auf den Verkehr zu erwarten wären, seien bisher nicht beantwortet.

Alternativen für Festplatz

„Genau dazu ist das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans doch da“, konnte Just die Kritik nicht nachvollziehen. Er habe eher den Eindruck, dass die SPD grundsätzlich gegen das Projekt sei und nur nach Gründen suche, um das nicht offen auszusprechen. Gegen diese Unterstellung verwahrte sich postwendend SPD-Fraktionsvorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou.

Was mögliche Alternativstandorte für Messen und ähnliche Veranstaltungen angeht, nannte Just als Beispiele die Wiese an der Bonhoeffer-Schule, den Parkplatz bei Freudenberg und das 3-Glocken-Center. Aber auch rund ums Stadion gebe es Bereiche, die man miteinbeziehen könnte, so zum Beispiel die Allee zwischen Tennisclub und Zweiburgenschule. Doch es sei einfach zu früh, diese Ideen zu bewerten, zumal die Verwaltung zunächst mit dem Gewerbeverein sprechen wolle. Die durch die HSC-Erweiterung wegfallende Fläche auf dem geschotterten Parkplatz sehe er auch nicht als Problem an, so Just weiter. Durch entsprechende Markierungen könne man dies voraussichtlich weitgehend kompensieren, da derzeit ja eher „wild“ geparkt werde.

„Ein Gewinn für die Stadt“

Mathias Meder (Grüne) zeigte sich verwundert, dass die HSC-Erweiterung bei einem Gespräch über ein neues Nutzungskonzept für das Sepp-Herberger-Stadion, das offenbar kürzlich stattgefunden hat, mit keinem Wort erwähnt worden sei. Seiner Vermutung, dass die Zustimmung der Verwaltung zum TSG-Projekt etwas mit dem schlechten Zustand der Laufbahn im Stadion zu tun haben könne, widersprach Just. Der Sanierungsbedarf der Laufbahn sei unstrittig und hätte bei Sanierungsmaßnahmen im Stadion in jedem Falle höchste Priorität. Als Gewinn für die Stadt Weinheim insgesamt bewerteten die Freien Wähler die geplante HSC-Erweiterung, wie Oliver Kümmerle erklärte, der ehrenamtlich die Basketballabteilung der TSG leitet. Der Verein leiste mit dem Projekt einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit der Menschen. Auch die CDU-Fraktion hatte kein Verständnis für die Bedenken der SPD. Schließlich sehe der Bebauungsplan ja ausdrücklich eine Nutzung der Flächen für den Sport vor, der Standort sei zudem ein Musterbeispiel für die so oft geforderte „Innenverdichtung“. Das sah Dr. Carsten Labudda (Linke) genauso. Als „prinzipiell sinnvoll und unterstützenswert“ bewertete Dr. Wolfgang Wetzel (FDP) das Projekt der TSG, auch wenn er sich eine Vorberatung im ATUS gewünscht hätte. Als Alternative für einen neuen Festplatz brachte er ein Grundstück östlich des Globus-Baumarktes ins Spiel. Susanne Tröscher (WMD) stand der Erweiterung des HSC ebenfalls positiv gegenüber. Allerdings machte sie deutlich, dass bei der Suche nach einem neuen Festplatz auf keinen Fall landwirtschaftlich genutzte Flächen infrage kommen dürften.

Ohne Gegenstimmen