Betreuung künftig im Wald möglich

Im Wald können sie ein Lager bauen, auf Bäumen klettern, Tiere und Pflanzen erforschen – die Initiatoren des geplanten Waldkindergartens „Die Waldfrösche“ ließen zu Beginn ihrer Präsentation am Montagabend Kinderstimmen sprechen. Für den Gemeinderat in Laudenbach war dies eher ungewöhnlich, wie auch die hohe Anzahl von 50 bis 60 Besuchern, die den vergleichsweise kleinen Bürgersaal an die Grenze seines Fassungsvermögens brachte. Zumindest ein Teil war wegen des Themas Waldkindergarten gekommen, der seit einigen Jahren von einer Initiative von Eltern gewünscht wird. Im vergangenen Jahr wurde der gemeinnützige Verein „Waldkindergarten Laudenbach“ gegründet, der Träger des Waldkindergartens werden soll.

Die Kinder sollen in verlängerter Öffnungszeit von 8 bis 14 Uhr betreut werden, die Gruppe maximal 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren umfassen. Die Personalstärke liegt bei 2,24 Personen plus eventuell eine weitere Person im Freiwilligen Sozialen Jahr. Viermal in der Woche soll ein Caterer Essen bringen, einmal soll mit den Kindern selbst gekocht werden. Der Caterer wird auch der Einzige sein, der eine Fahrerlaubnis zum Waldkindergarten erhalten wird, wie Heizmann auf Nachfrage von Ulrike Schweizer (SPD) erklärte. Aus Gründen des Natur- und Artenschutzes ist ein Pkw-Verkehr zum Waldkindergarten ansonsten nicht erlaubt. Die Kinder sollen vielmehr um 8 Uhr an den Wanderparkplatz an der Kirchstraße gebracht werden und laufen dann mit den Erzieherinnen zum Waldkindergarten. Dort findet um 9 Uhr ein gemeinsames Frühstück statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Freispiel oder an Angeboten teilzunehmen. Das Gleiche gilt für die Zeit nach dem Mittagessen und der Mittagspause. Um 13.45 Uhr können die Kinder wieder am Parkplatz abgeholt werden.