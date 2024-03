Betrunken unterwegs: 57-jähriger Volvo-Fahrer zweimal in drei Stunden gestoppt

Am Mittwoch hat ein 57-jähriger Volvo-Fahrer in Ladenburg für ordentlich Wirbel gesorgt. Gegen 12:40 Uhr wurde er dabei ertappt, wie er unter dem Einfluss von nicht gerade wenig Alkohol sein Auto steuerte. Die Polizist:innen beobachteten, wie er auf der Ilvesheimer Straße in Richtung Ladenburg seine Spur nicht fand und mal eben die Gegenfahrbahn als seine eigene erklärte – natürlich alles andere als langsam.