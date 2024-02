Bürgerentscheid Waidsee: berechtigte Frage, aber noch keine Lösung des Problems

Zum zweiten Mal sorgt ein Hotelprojekt am Waidsee dafür, dass es in Weinheim zum Bürgerentscheid kommt. Doch der direkte Vergleich mit 1981 hinkt. Anders als bei der heutigen Planung, die ein Hotel am Rande des Parkplatzes vorsieht, befand sich damals der Standort auf dem Strandbadgelände. Das wollte die Mehrheit der Weinheimer nicht. Diesmal geht es aber vor allem um einen Ausweg aus dem jahrzehntelangen Parkplatzdilemma.