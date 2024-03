Der große WNOZ-Autowaschanlagen-Vergleich

Jedes Jahr dasselbe: Nach langen Monaten mit Regen, Schnee und Eis braucht das Auto spätestens im Frühjahr eine ordentliche Wäsche. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen im März die Wolken durchbrechen - schwups - steht man in einer ewig langen Schlange vor der Waschstraße. Umso wichtiger zu wissen, dass die Wartezeit gut investiert ist. WNOZ hat die Waschanlagen im Odenwald und an der Bergstraße unter die Lupe genommen. Hier verraten wir, welcher Service zu welchem Preis angeboten wird.

Autowäsche in Weinheim

IMO Car Wash

In Weinheim prominent vertreten ist die Waschstraße von IMO Car Wash direkt an der Bergstraße. Dort fängt die Autowäsche bei 7,50 Euro an. Darin beinhaltet sind die Vorwäsche von Hand, die Reinigung mit Aktivschaum und die Trocknung des Fahrzeugs. Das Programm "Premium", preislich bei 12 Euro angesiedelt, bietet unter anderem auch eine Behandlung mit Schaumwachs, eine Unterbodenwäsche und eine Heißwachsversiegelung. Zudem kann bei IMO Car Wash kostenlos ein Staubsauger nach dem Waschgang benutzen, um auch den Innenraum wieder auf Vordermann zu bringen. Wem selbst der Premium-Waschgang noch nicht genug für das eigene Auto ist, der wird hier auch fündig: Beim "Ultra HD"-Programm für 17,50 Euro gibt es das Rundum-Paket für das Auto - mit Nanoversiegelung und dem Ultra HD-Autoshampoo, das auch als farbverstärkendes Versiegelungsmittel fungiert und einen langanhaltenden Schutz gewährleisten soll. So steht es zumindest auf der Webseite.

Foto: Thomas Rittelmann Der Kontrollblick von außen zeigt: das Wasser fließt.

Fair Car Wash

Bei der Fair Car Wash Waschstraße in der Freiburger Straße 33 hingegen ist das Standard-Programm etwas teurer. Für 9,50 Euro bekommt man hier bei der "Glanzpflege"-Wäsche neben der Reinigung mit Aktivschaum und Trocknung zusätzlich eine Felgenreinigung, Glanzwachs-Versiegelung und eine Trockenpolitur. Zudem legt für die Nachtrocknung (falls nötig) noch ein Mitarbeiter Hand an. Beim "Premium"-Programm für 12,50 Euro gibt es zusätzlich eine Behandlung mit "Nano"-Wachs für langanhaltenden Schutz, eine manuelle Felgenreinigung sowie eine Unterbodenwäsche. Bei allen Waschgängen ist nach der Reinigung die 10-minütige Nutzung der Staubsauger inklusive. Außerdem gibt es dort täglich (von Montag bis Samstag) ab 18 Uhr die "Happy Hour". Kommt man innerhalb dieser Stunde, kann (je nach Wachsprogramm) bis zu zwei Euro gespart werden.

Foto: Canva Design So langsam wird es Zeit für den Frühjahrsputz des Autos.

My Wash

In der My Wash Waschstraße in der Lorscher Straße 3 hat man sich bei den Namen für die Programme an Fluggesellschaften orientiert, es gibt unter anderem eine Business Class und eine First Class. Bei der "Basic"-Wäsche für günstige 7,80 Euro bekommt man das Standard-Programm: Waschen und die "4-fach-Trocknung" durch ein Turbogebläse und Textilstreifen. Wem das nicht genug ist, der muss aber nicht sofort das höherpreisige Programm kaufen: Bei My Wash kann man sowohl eine "Nano-Glanzpolitur" (für einen Aufpreis von 4,50 Euro) als auch eine Unterbodenwäsche (für 2,50 Euro Aufpreis) dazubuchen.

Für 14,50 Euro fliegt man bei My Wash bereits "Economy". Bei diesem Waschprogramm kümmert sich das Personal manuell um die Vorwäsche und bei der Reinigung kommen Aktivschaum und "Nano-Glanzwachs" zum Einsatz. Bei diesem Programm können die "Nano-Glanzpolitur" sowie die Unterbodenwäsche ebenfalls hinzugebucht werden. Ähnlich wie Fair Car Wash bietet auch My Wash von Montag bis Samstag zwischen 18 und 19 Uhr auf alle Programme (ausgenommen "Basic") eine Happy Hour an - und diese wahrzunehmen lohnt sich. Bei dem teuersten Programm "First Class" spart man fünf Euro. Und ein besonderes Angebot für die Damen: Mittwochs ist der sogenannte "Lady's Day", bei dem die Damen den ganzen Tag über ähnliche Preise wie in der Happy Hour zahlen.

Autowäsche in Hemsbach

Eni-Tankstelle

Bei der Eni-Tankstelle in der Hüttenfelder Straße 46 in Hemsbach fängt die "Basis-Pflege" bei 9,99 Euro an. Darin enthalten sind die Vorwäsche mit Aktivschaum und eine Hochdruckreinigung. Die "Rundum-Pflege" für 13,99 Euro fügt dem Angebot des Basiswaschprogramms sowohl eine Unterbodenwäsche als auch eine Felgenreinigung hinzu. Und wem das noch nicht genug ist: Für 17,99 Euro kann man dort die "Sonax-Wäsche" buchen. Aufbauend auf der "Rundum-Pflege" kommt hier eine Glanzversiegelung sowie eine "Repairfunktion mit Easy-to-clean-Effekt" mit den Pflegeprodukten aus dem Hause Sonax hinzu. Das Versprechen der Premium-Pflege: zehnmal längerer Halt als Glanzwachs.

Foto: Thomas Rittelmann Die Waschanlage der Eni-Tankstelle in Hemsbach ist im knalligen Gelb nicht zu übersehen.

Autowäsche in Viernheim

Wasch Arena

Man vermag es kaum zu glauben, aber auch an der hessischen Bergstraße pflegt man sein Gefährt. Wie etwa bei der Wasch Arena in der Heidelberger Straße 23 in Viernheim. Die Autowäschen starten dort mit der "Kristall-Pflege" ab 8,50 Euro. Im Preis inbegriffen ist die manuelle Vorreinigung des Fahrzeuges sowie der Felgen und Radhäuser mit einem Hochdruckreiniger, die Autowäsche mit Aktivschaum und die Glanztrocknung. Bei der mittelpreisigen "Karatpflege" für 12,50 Euro gibt es zudem eine Behandlung mit Hart- oder Schaumwachs für den Glanz und Schutz des Fahrzeugs sowie das volle Programm für die Felgen: Sowohl eine manuelle als auch eine maschinelle Reinigung. Für einen Aufpreis für jeweils zwei Euro können auch hier Unterbodenwäsche oder Felgenreinigung zusätzlich gebucht werden. Nach jedem Waschgang ist die anschließende Nutzung der Staubsauger kostenlos - so lange wie das Herz begehrt.

Foto: Canva Design Wer die Felgen blitzblank möchte, muss Hand anlegen.

Wiwo-wasch

Bei Wiwo-wasch in der Gro-Harlem-Brundtland-Straße 14 starten die für die Basiswäsche ab 9,50 Euro. Für 13,50 Euro kommt zum Waschen und Trocknen auch eine Glanzpolitur hinzu. Beim teuersten der insgesamt fünf Programme (für 17,50 Euro) bekommt das Fahrzeug neben einer "Nano-Wachs"-Behandlung auch eine Unterbodenwäsche sowie -konservierung

Softcarwash

Wenn man nach dem Einkauf im Rhein-Neckar-Zentrum noch eine Autowäsche braucht, findet bei Softcarwash in der Heidelberger Straße 1a (gegenüber vom ehemaligen Bauhaus-Gebäude) ein naheliegendes Angebot. Für 14 Euro ist bei dem Programm "Lackversiegelung" die Autowäsche, Felgenreinigung, eine "Premiumwachs"-Behandlung sowie die "Rundumtrocknung" inklusive. Für fünf Euro mehr kommen beim "Diamant"-Programm eine Unterbodenreinigung und eine Glanzpolitur hinzu.

Autowäsche in Wald-Michelbach

Aral-Tankstelle

An der Aral-Tankstelle in Wald-Michelbach bekommt man das "Classic" Waschprogramm bereits für 7,49 Euro. Dafür gibt es die Autoreinigung samt Radwäsche und das Trocknen. Beim "Premium"-Programm sind zudem eine Hochdruck-Vorwäsche, Aktivschaum, eine Heißwachs-Behandlung und eine Unterbodenwäsche im Preis enthalten. Kostenpunkt: 13,49 Euro.

Foto: Canva Design Bürsten, wie hier zu sehen sind, werden nur noch selten benutzt. Lackschoneneder sind Lappen.

Tankstation Wald-Michelbach

Bei der Tankstation Wald-Michelbach in der Ludwigstraße 168 bekommt man die mittelpreisige Saisonpflege schon für 12,99 Euro. Für zwei Euro Aufpreis gibt es dazu auch die Versiegelung mit Abperleffekt, damit Regenwassertropfen keine unschönen Ränder hinterlassen. Aber bereits ab 7,99 Euro kann man sich das Auto mit der Basispflege reinigen lassen.

Autowäsche und Innenreinigung in Rimbach

THT Fahrzeugaufbereitung

Wem hingegen die Reinigung in einer Waschanlage nicht genügt und ein porentief reines Fahrzeug haben möchte, kann sein Auto auch professionell reinigen lassen - von Innen und Außen. In der Staatsstraße 101 in Rimbach (an der Aral-Tankstelle) gibt es genau dafür die Profis von THT. Bei der Reinigung wird richtig Hand angelegt, das hat aber auch seine Kosten. Eine Außenreinigung kostet 179 Euro. Dafür bleibt es aber nicht nur bei einer oberflächlichen Reinigung: Neben einer gründlichen Vorwäsche mit Dampfstrahler, gibt es für den Lack eine "3-Stufen"-Behandlung. Diese besteht aus der Reinigung, einer Feinschliff- und einer Hochglanzpolitur, die dem Lack nicht nur neuen Glanz verleiht, sondern diesen auch langfristig schützen soll.