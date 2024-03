Deutlich mehr Altreifen illegal entsorgt als bisher bekannt

Das ist echt abgefahren, und zwar im wahrsten Wortsinn: Offenbar wurden in der vergangenen Woche weit mehr Altreifen in der Region illegal entsorgt als bisher angenommen. Gestern meldete auch die Gemeinde Laudenbach einen entsprechenden Fund. Dort sollen bereits in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche etwa 50 Altreifen auf ein Feld westlich der Kreuzung „Am Kisselfließ“/Kreisverbindungsstraße gekippt worden sein. Die illegale Fracht wurde vom örtlichen Bauhof weggeschafft und ordnungsgemäß entsorgt. Die Entsorgungskosten liegen bei knapp 1000 Euro, wie Kevin Schollmaier von der Gemeindeverwaltung mitteilte. Der Vorfall sei zur Anzeige gebracht worden, sagte er weiter, allerdings mit einigen Tagen Verzug.