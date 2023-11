Maskenprozess um Weinheimer Ärztin: Attest oder Gesundheitszeugnis?

In der ersten Instanz, die am Weinheimer Amtsgericht verhandelt wurde, hatte sie dagegen das Ausstellen der Atteste ohne vorherige Untersuchung der Patienten auch in dem von der Staatsanwaltschaft angeklagten Umfang eingeräumt. Das berichtete am Donnerstag als Zeugin jene Staatsanwältin, die am ersten Verhandlungstag im Dezember 2022 am Weinheimer Prozess teilgenommen hatte.