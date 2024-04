Feuerwehreinsatz auf dem Marktplatz in Weinheim und im Miramar

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war am Wochenende wieder stark gefordert. Kurz nach 6 Uhr wurden die Brandschützer das erste Mal am Samstag zu einem Brandmeldealarm gerufen. In einem Altersheim "Am Schlossberg" hatten die Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehrabteilungen Stadt und Sulzbach rückten gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei an und erkundeten die Einsatzstelle. Feuer und Rauch konnten nicht festgestellt werden, so dass die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt werden konnte. Nachdem der Einsatz beendet war, erfolgte kurze Zeit später ein erneuter Alarm in dem Objekt. Daher rückten die Einsatzkräfte noch mal an. Auch diesmal handelte es sich um einen Fehlalarm. Daher wurde der Betreiber angewiesen die Brandmeldeanlage überprüfen zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

Feueralarm auf dem Marktplatz

Kurz nach 16 Uhr wurden die Feuerwehrabteilungen Stadt und Sulzbach zu einem Feueralarm an den Marktplatz gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte in der Ulner Kapelle ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte mit einem Trupp unter Atemschutz den betroffenen Bereich. Glücklicherweise handelt es sich auch hier um einen Fehlalarm, sodass die Besucher nicht zu Schaden kamen, die das Gebäude trotz der akustischen Warneinrichtung nicht geräumt hatten. Nachdem der Einsatz beendet war, konnte die Rückfahrt angetreten werden. Diese gestaltete sich wie die Einsatzfahrt recht schwierig und stockend, da erst mehrere Falschparker ihre Fahrzeuge wegfahren mussten, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Marder kann nicht mehr gerettet werden

Direkt im Anschluss meldete die Leitstelle Rhein-Neckar einen Folgeeinsatz in der Friedrichstraße. Dort meldeten Passanten ein Wildtier in Not, welches unter einem Fahrzeug krampfte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Marder handelte, der bis zum Eintreffen der Feuerwehr verstorben war. "Die Feuerwehr sicherte den Marder und kümmerte sich gemeinsam mit dem städtischen Bauhof darum, diesen zu seiner letzten Ruhestätte zu begleiten", schreibt die Feuerwehr wörtlich.

Einsatz in einem Hotel in Weinheim

In ein Weinheimer Hotel wurde die Feuerwehr am Samstagabend kurz nach 18 Uhr gerufen. Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Topf war für die starke Rauchentwicklung verantwortlich. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Mitarbeiter diesen bereits ins Freie gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera und stellte die Brandmeldeanlage zurück.

Gegen 20:30 Uhr rückte die Abteilung Stadt dann in die Konrad-Adenauer-Straße zu einer Türöffnung aus. Hier wurde eine Person in hilfloser Lage vermutet. Daher öffnete die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug die Tür. Die hilflose Lage bestätigte sich aber nicht, sodass der Rettungsdienst und die Feuerwehr den Einsatz beenden konnten. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Weinheim übergeben.

Verletzte Person im Freizeitbad Miramar

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden die Feuerwehrabteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt dann gegen 22 Uhr in ein Freizeitbad in der Waidallee gerufen. Eine Person hatte sich verletzt und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Eine technische Rettung wie in der Einsatzmeldung vorgesehen musste nicht durchgeführt werden. Daher konnte die Feuerwehr den Einsatz schnell beenden.