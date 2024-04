Fünf kuriose Fakten über den Saukopftunnel

Der Saukopftunnel verbindet Weinheim mit dem Birkenauer Tal. 2715 Meter ist er lang und damit der längste einröhrige, im Gegenverkehr betriebene Straßentunnel in Mitteleuropa außerhalb der Alpen. An Werktagen fahren im Durchschnitt rund 20.400 Fahrzeuge durch den Saukopftunnel. Doch für die Menschen an der Bergstraße und im Odenwald ist er viel mehr. Eine wichtige Verkehrsader, ein Ärgernis ("Schon wieder gesperrt") und irgendwie schwingt auch ein ganz kleines bisschen Liebe mit, wenn es um den Saukopftunnel geht.

Darüber hinaus wartet "unser" Saukopftunnel noch mit einigen kuriosen Fakten, mit schönen und schrecklichen Ereignissen auf. Sogar Schauplatz eines Mordes ist er schon gewesen.

Sturz-Geburt im Tunnel

In der Nacht auf den 7. März 2023 setzen bei der 17 Jahre alten Kreidacherin Jennifer Spohn die Wehen ein. Söhnchen Jean-Milo hat es eilig und kommt um kurz nach 6 Uhr morgens auf der Fahrt ins Weinheimer Krankenhaus mitten im Saukopftunnel im fahrenden Auto zur Welt. Trotz der aufregenden Umstände kommen Mutter und Kind wohlbehalten in der GRN-Klinik Weinheim an und werden dort weiter versorgt. Doch eine Sache musste dann doch noch geklärt werden: Ist Jean-Milo nun Baden-Württemberger oder Hesse (Immerhin verläuft die Landesgrenze fast genau in der Mitte des Tunnels)? Und welcher Geburtsort sollte in der Geburtsurkunde eingetragen werden? Zur Klärung dieser Frage wurden sogar die Überwachungsvideos aus dem Tunnel gesichtet. Am Ende war klar: Er ist Weinheimer. Denn das Baby wurde zwar auf der hessischen Seite des Saukopftunnels geboren, die Nabelschnur wurde allerdings im Krankenhaus in Weinheim durchtrennt. Ein Umstand, der für die Standesämter durchaus von Belang ist, wie die frisch gebackenen Eltern ein paar Tage später im Gespräch mit den Weinheimer Nachrichten verraten.

Foto: Philipp Reimer Jean-Milo mit seinen Eltern Jennifer Spohn und Jean-Michel Althans. Der Kleine kam im März im Saukopftunnel zur Welt.

Sieben Schüsse - ein brutaler Mord

Eine "heimtückische Tat, die mit Eiseskälte durchgeführt" worden sei, nennt der Vorsitzende Richter am Landgericht Darmstadt in seiner Urteilsverkündung im November 2013 das Verbrechen, das sich im April 2013 im Saukopftunnel zuträgt. Ein 56-jähriger Familienvater aus Mannheim wird von zwei Weinheimern (damals 22 und 31 Jahre alt) mit sieben Schüssen, von hinten abgefeuert durch den Beifahrersitz eines Opel Astra, regelrecht hingerichtet. Der 31-Jährige hatte offenbar Schulden in Höhe von rund 40.000 Euro bei seinem späteren Opfer und gaukelte diesem vor, einen Käufer für sein Auto gefunden zu haben. Bei der Fahrt nach Birkenau durch den Saukopftunnel kommt es dann zu der schrecklichen Tat. Beide Männer werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei dem damals 31-Jährigen stellt das Gericht zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Foto: Simon Hoffmann Im Zusammenhang mit dem Mord im Saukopftunnel im Frühjahr 2013, wird im Juli 2013 das Gelände eines Autohändlers von der Polizei unter die Lupe genommen. Auch Polizeihunde sind dabei im Einsatz.

Schauplatz für einen Krimi

Bereits 2011 wird es blutig im Saukopftunnel - allerdings nur auf dem Papier. Der Lampertheimer Schriftsteller Manfred H. Krämer veröffentlicht den ersten Band seiner "Bergstraßen Krimi"-Reihe. Der Titel: "Tod im Saukopftunnel". "Ein spektakulärer Fund beim Bau des 2.700 Meter langen Saukopftunnels im Weinheimer Norden, gefährdet den Fortgang der Arbeiten, die Karrieren und sogar das Leben angesehener Bürger. Der mysteriöse Tod ihres Vaters zieht Bertha Solomon und ihren Lebensgefährten Lothar Zahn mitten hinein in ein bedrohliches Szenario. Der Saukopftunnel ist das Tor für die Geister einer längst begraben geglaubten Vergangenheit. Doch es ist kein Gespenst, das der Tunnel geweckt hat: Es ist ein Mörder aus Fleisch und Blut. So gnadenlos und so grausam wie ihn diese liebliche Gegend noch nie erlebt hat", heißt es in der Buchbeschreibung. In einem späteren Interview mit dem Online-Portal "Zauberspiegel" verriet Manfred H. Krämer, wroum es bei "Tod im Saukopftunnel" tatsächlich geht. "Es geht um kommerzielle Fluchthilfe von Nordafrikanern nach Europa, um den Tod einer kompletten Sippe auf einem der Transporte und um rätselhafte Serienmorde Jahrzehnte später. Die Geschichte spielt im Speditionsmillieu, welches ich als Berufskraftfahrer naturgemäß sehr gut kenne, um gesellschaftlich hochangesehene Menschen mit mehr als nur einer Leiche im Keller beziehungsweise im Tunnel." Doch der Saukopftunnel ist nicht der einzige prominente "Tatort" in der Region. Manfred H. Krämer hat auch dem Mathaisemarkt und dem Maimarkt schon ein literarisch-spannendes Denkmal gesetzt.

Foto: Simon Hoffmann Auf 2700 Metern kann viel passieren - zumindest im Bergstraßenkrimi von Manfred H. Krämer spielt der Saukopftunnel eine düstere Rolle.

Falscher Blitzeralarm

Fake oder nicht? Eine Nachricht sorgt im Dezember 2009 für helle Aufregung: Im Saukopftunnel sollen angeblich Radargeräte installiert worden sein. Die Aufregung ist groß, viele Leser schreiben auch an WNOZ. Doch bei der Recherche stellt sich heraus: Stimmt alles nicht. Im Saukopftunnel darf überhaupt nicht geblitzt werden.

Tunnel als Schlafplatz

Immer wieder erreichen die Redaktion kuriose Polizeimeldungen aus dem Saukopftunnel. Zuletzt sorgte ein Betrunkener für Schlagzeilen. Und das kam so: Ein Mitarbeiter des Landratsamts meldete in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 2023 gegen 00.30 Uhr der Polizei, dass eine der Fluchttüren im Saukopftunnel auf der B 38 geöffnet wurde. Die Polizei schickte einen Streifenwagen vorbei und fand einen schlafenden Mann mitsamt Fahrrad vor. Laut Pressemitteilung stellten die Beamten recht schnell fest, dass der 38-Jährige alkoholisiert sein muss, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten. Das Ergebnis: 3,1 Promille. Die Beamten nahmen ihn auf das Polizeirevier mit, wo anschließend eine Blutprobe durchgeführt wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Das Falsche "getankt" hatte im Dezember 2018 ein Autofahrer, dessen Auto im Saukopftunnel liegenblieb. Der Grund: Der Sprit war leer, der Fahrer hingegen "voll", zumindest noch ein bisschen, wie aus der damaligen Pressemitteilung der Polizei hervorgeht. Die schrieb: "Offensichtlich mit Restalkohol aber leerem Tank war am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr ein 33-jähriger Autofahrer auf der B 38 unterwegs. Dies hatte zur Folge, dass er mit seinem Auto in Saukopftunnel liegen blieb. Das Auto konnte in der Nothaltebucht des Ostportals abgestellt werden. Eine Polizeistreife bemerkte im Gespräch, dass der Fahrer noch eine Alkoholfahne hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein wurde erst einmal einkassiert.