Gina-Lisa Lohfink: In Weinheim arbeitet sie an ihrem TV-Comeback

Weinheim ist nun mal keine Großstadt und wenn ein Promi hier gleich mehrmals gesichtet wird, dann spricht sich das natürlich schnell herum. Im Fall von Gina-Lisa Lohfink (37), einer der berühmtesten Kandidatinnen von Germanys Next Topmodel (GNTM), stimmen die Gerüchte tatsächlich: Seit Kurzem wohnt das Model in Weinheim und hat sich offenbar schon gut eingelebt. Am verkaufsoffenen Sonntag besuchte sie das Einrichtungshaus Micasa und verriet dort im Interview mit WNOZ, wie ihr persönlicher Einrichtungsstil aussieht, was aus ihrer Sicht ein No-Go in der Wohnung ist und wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen.

Liebe Gina-Lisa, du bist vor Kurzem nach Weinheim gezogen. In welchem Stil hast du dein Zuhause eingerichtet?

Gina-Lisa: Ich liebe es minimalistisch und clean - auch bei den Farben. Meine Einrichtung ist in Schwarz, Weiß und Grautönen gehalten. Dabei lege ich Wert auf hochwertige Möbel in klassischem Design, Chanel-Style. Ich bin selbst schon kunterbunt genug, zu Hause will ich runterkommen und durchatmen können. Meine Wohnung strahlt Ruhe aus und ist meine Oase der Entspannung. Um Akzente zu setzen, shoppe ich leidenschaftlich gerne Wohnaccessoires - deshalb kenne ich auch das Micasa-Team inzwischen auch schon sehr gut. Hier finde ich immer was.

Was ist für dich ein absolutes No-Go bei der Einrichtung?

Gina-Lisa: Unordnung, Schmutz und Dreck. Sauberkeit ist mir sehr wichtig, deshalb putze ich auch gerne. Bei mir kannst du auf dem Klo essen! Manche Menschen fragen mich, wie ich das mit meinen langen Fake-Nails überhaupt hinbekomme. Aber das ist kein Problem. Man kann lernen, auf Highheels zu laufen und man kann mit falschen Fingernägeln putzen.

Du hast noch eine Wohnung in Frankfurt und auf Mallorca, auch beruflich bist du viel auf Reisen - womit machst du es dir in einem Hotelzimmer gemütlich?

Gina-Lisa: Früher habe ich oft ein eigenes Kissen, eine Decke oder eine schöne Duftkerze dabei gehabt. Aber inzwischen ist es mir zu doof, so viel mitzuschleppen. Da ich immer in denselben Hotels wohne, kennen mich die Mitarbeiter inzwischen und wissen, was ich liebe. Inzwischen fühle ich mich überall wohl - dazu brauche ich nur liebe Menschen um mich herum und eine schöne Atmosphäre.

Wie kommt es eigentlich, dass du ausgerechnet nach Weinheim gezogen bist? In einer kleineren Stadt wirst du doch sicher häufiger angesprochen als in der Großstadt?

Gina-Lisa: Freunde von mir leben in Weinheim, so habe ich die Stadt kennengelernt und ich finde es hier einfach so schön. Ich brauche zum Glücklichsein eine kleinere, ruhigere Stadt. Ich bin doch selbst schon bunt und laut - wenn da noch die Hektik einer Großstadt dazukommt - das ist mir zu viel! Ich brauche Ruhe. Es stimmt schon, dass ich in Weinheim häufig erkannt und angesprochen werde - aber mit Respekt und Liebe. Hier habe ich übrigens ein neues Hobby für mich entdeckt.

Und das wäre...?

Gina-Lisa: Wandern. Das ist jetzt kein Witz! Von Weinheim aus kann man so super wandern - und ich habe gemerkt, draußen in der Natur zu sein, das holt mich voll runter, das erdet mich.

Welche Pläne hast du aktuell beruflich?