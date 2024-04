Gleisarbeiten zwischen Weinheim und Ladenburg

So eine Maschine wünscht sich mancher zuhause: Auf der einen Seite kommt das Alte rein, auf der anderen kommt es automatisch gereinigt und renoviert wieder heraus. Genau so funktioniert der Gleisbauzug, der sich derzeit im Schneckentempo auf der Main-Neckar-Bahn von Weinheim nach Ladenburg vorarbeitet.

Die Firma H. F. Wiebe aus Achim in Niedersachsen nutzt ihn, um im Auftrag der Deutschen Bahn den Schotter unter den Gleisen zu reinigen und teilweise zu ersetzen. Obwohl sie selbst darauf fährt, hebt die Maschine kontinuierlich Schwellen und Schienen an und fräst darunter den Schotter in zwei Schichten bis auf den Boden heraus. In einer Siebanlage, die auch Teil des Zuges ist, wird der Schmutz daraus entfernt und die Steine werden wieder scharfkantig gemacht, bevor sie zurück unter die Gleise geschüttet werden.